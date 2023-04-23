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Karakoç'un partisi bağımsız adaylarla giriyor

Sezai Karakoç'un kurduğu Yüce Diriliş Partisi 14 Mayıs seçimlerine giremiyor. Cumhurbaşkanı adayı da çıkarmayan parti yönetimi sadece İstanbul ve Ankara'da birer bağımsız aday çıkardı.

İç Politika 23.04.2023, 10:20 23.04.2023, 10:29
Karakoç'un partisi bağımsız adaylarla giriyor

Sezai Karakoç tarafından kurulan Yüce Diriliş Partisi, seçimlere Ankara ve İstanbul'dan birer bağımsız adayla katılıyor.

Şair ve düşünür Sezai Karakoç, 1990'da Diriliş Partisi adında bir parti kurmuş, parti üst üste iki seçime mazeretsiz olarak girmediği gerekçesiyle 1997'de kapatılmıştı. 2007'ye gelindiğinde bu kez Yüce Diriliş Partisi kuruldu.

Hem Diriliş Partisi hem de Yüce Diriliş Partisi seçim pusulasında olmasa da tavırlarını bu partiden yana göstermek isteyenler ya bir kâğıda partinin ismini yazıp altına mühür basıyor ve zarfa koyuyordu ya da pusulaya partinin logosu olan gül resimleri çiziyordu.

Yüce Diriliş Partisi, 2015 genel seçimlerinde 4 bağımsız adayla seçimlere katılmıştı.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye seçimlerine de bağımsız adaylar Yüce Diriliş Partisi'ni etmişti.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde de iki bağımsız aday Yüce Diriliş Partisi adına, "Diriliş Işığı Adayları"yla bağımsız olarak seçimlere giriyor.

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Lütfü Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, "Bu seçimlere iktidarıyla, muhalefetiyle, neredeyse, görüntü olarak da olsa, 30 siyasi parti ve 4 cumhurbaşkanı adayı katılıyor. Siyasi düşünce tarihimizde, geriye doğru iz sürdüğümüzde hepsinin kökleri yakın geçmişte birbiriyle ilişkilidir. Nicelik olarak çok sayıda olsa da nitelik olarak, özde ve milletimizin geleceğini tasavvur açısından aslında pek farklılıkları olmayan bir siyasi yelpaze ile karşı karşıyayız" denildi.

Yüce Diriliş Partisi'nin seçime, girme şartları nedeniyle katılamadığını ancak partideki görevlerinden ayrılan Nuri Ercan Tortop Ankara 1'inci bölgeden, Fahri Safa Küpcü'nün ise İstanbul 1'inci seçim bölgesinden bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere girdiğini belirten Yılmaz, "Kendilerini halkımızın desteklemesini umuyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe, "Diriliş Işığı Adayları"yla seçimi ve Yüce Diriliş Partisi'ni konuştu.

Fahri Safa Küpcü: Bir biz mesaj veriyoruz

"Üstat (Sezai Karakoç), 'Bütün partiler birbirinden çıkmıştır. İstisnai tek tük parti dışında bu hep böyle olmuştur biz becerebilirsek bunu yıkmak istiyoruz' derdi. Diğerleriyle benzeşmeme, aynı olmama ve aynı olmadığını duyurma hikayesidir bu. Ne kadar başarabiliriz bilmiyoruz ama bunu söylememiz gerekiyor. Biz bir mesaj veriyoruz. Daha önceden bir kişiye ulaştıysak ama bu seçim vesilesiyle 3 kişiye bu hakikati ulaştırabileceksek bu bizim açımızdan başarı olacaktır. Klasik seçim çalışması yapmayacağız. Zaten bu tür çalışmalarda kimsenin yüreğine dokunmuş olmuyorsunuz. Yüce Diriliş Partisi'nin programı üstadın emeğidir. Orada 'hakikatten' bahsedilir. Bizim amacımız da hakikat. İnsanların gönlüne inmedikten sonra surette kucaklaşmanın anlamı yok."

Nuri Ercan Tortop: Amacımız "diriliş düşüncesini" tanıtmak

"Yüce Diriliş Partisi geleneksel değil bir düşüncenin partisidir. Biz seçmene klasik seçim vaatlerinde bulunmuyoruz. Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili diğer partilerin açıklamalarına benzer bir açıklamamız olmayacak mesela. Bir ideale yaslanmayan kitle hareketleridir. Yüce Diriliş Partisi ise İslam milleti idealiyle hareket ediyor. Bizim amacımız seçmene 'diriliş düşüncesini' tanıtmak."

#sezai karakoç
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