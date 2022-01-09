Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak rüşvet almakla suçladı. Açıklamasında 'Karaismailoğlu'nun dokunulmazlığı olduğunu' öne sürerek yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, "Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina da yok. İhale yapılmış gibi tutanağı tutup adama para veriyorsunuz. Bunun hesabı sorulacağına bu adamı bakan yapıyorsunuz. Belgeler var, imzası var. Getirdiniz, bakan yaptınız, ne oldu? Dokunulmazlığı oldu." diye konuştu.

"KÖTÜ SİYASETE BİZİ ALET ETMEK İSTİYORLAR"

CHP liderinin iddiaları sonrası canlı yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, "Bu kötü siyasetlerine bizi alet etmek istiyorlar ama bu yanlış. Bütün İstanbul bizi tanıyor, 24 yıl önce neydi, nereye geldi. Oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp. Belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz. Onu hatırlatırım size." ifadelerini kullandı.

"İDDİA OLDUĞUNU KENDİSİ DE SÖYLÜYOR"

Genel sekreter yardımcısının tutanak tutma imkanının olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Kendisi de söylüyor bu bir iddiadır. 'Yolsuzluk yaptı' diyor bana. Yakışıyor mu kendisine? Siz gidin İETT otobüsleri neden yolda kalıyor, devam eden metrolara neden hafriyat dökülüyor, hastane yolunu neden yapmadınız diyerek hesap sorun." dedi.

HAVALİMANI PROJESİNE KARŞI ÇIKAN KILIÇDAROĞLU'NA: DEVLETİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı projesini hedef almasına da tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan sıfır bir alanda 10 milyar euroluk bir projeye sahip olduğunu vurgulayarak 24 milyar euro gelir elde edileceğini belirtti.

"MAHKEMEDE HESAP VERECEKSİN"

Bakan, CHP liderini kendisi hakkındaki asılsız ithamlardan dolayı geride kalan gün dava ettiğini ve mahkemede hesap vereceğini vurguladı.