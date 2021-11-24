Kamu denetçisinin görev süresi doldu, yenisi seçilecek

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.

Komisyon üyesi CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri, Kamu Denetçisi Seçimi İçin Alt Komisyon oluşturulması için yapılacak oylamaya "demokratik" olmadığı gerekçesiyle katılmayacaklarını, alt komisyona üye vermeyeceklerini ifade etti.

Tamer, Karma Komisyon tarafından 17 Ocak 2018'de kamu denetçisi olarak seçilen Sadettin Kalkan'ın görev süresinin dolduğunu belirterek, tekrar seçim yapılma ihtiyacının doğduğunu dile getirdi.

Başkanını seçerek çalışmalarına başlayacak alt komisyonun görevine ilişkin bilgi veren Tamer, kabul edilen önerge doğrultusunda seçilecek bir denetçi için 3 adayın belirleneceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Tamer, alt komisyonun kurulmasını oylamaya sundu. Oy birliği ile Kamu Denetçisi Seçimi İçin Alt Komisyon oluşturuldu.

Siyasi partilerin üyelikten vazgeçebileceğini vurgulayan Tamer, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin alt komisyona üye vermemesinin iç tüzük açısından sorun olmadığını kaydetti.