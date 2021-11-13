Kaftancıoğlu'na tepki: "Biz de yedik hanımefendi Atatürkçü olmuş"

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Çelebi, düzenlediği toplantıda eski partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"ZİHNİNDE 1915 YAZIYOR"

43. İstanbul Maratonu'nda '1919' göğüs numarasını alan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' demekten kaçınmasına tepki gösteren Çelebi, "Atatürk demekten imtina eden, zihninde 1915 yazan hanımefendinin göğsüne 1919'u asması elmanın üzerine armut yazması kadar saçmadır. Biz de yedik hanımefendi Atatürkçü olmuş." ifadesini kullandı.