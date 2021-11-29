Kadim CHP'li partiden ihraç edildi

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' çağrısı için “Açıkça FETÖ ve PKK'ye göz kırpıyor” diyen ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini savunan Mehmet Sevigen, alınan kararla partiden ihraç edildi.