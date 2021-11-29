Kadim CHP'li partiden ihraç edildi
CHP yönetimine yaptığı sert eleştirileriyle gündeme gelen partinin en önemli isimlerinden Mehmet Sevigen partiden ihraç edildi.
İç Politika 29.11.2021, 16:50
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' çağrısı için “Açıkça FETÖ ve PKK'ye göz kırpıyor” diyen ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini savunan Mehmet Sevigen, alınan kararla partiden ihraç edildi.
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