Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyada hem yeni altyapı kurma, hem de yenileme ihtiyacı bitmedikçe müetahhitlerimizin çalışmaları sürecektir. Deprem bölgesi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizin ilk sıralarındaydı. Biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Konteyner kent kurulumunu tamamlayıp isteyenleri buralara yerleştirdik. Hatay'da son temel atmayla birlikte 50 bin konut ve köy evi inşa çalışmaları devam ediyor. Başvuru sayısı 86 bini geçti. Yakında açılış törenleriyle yeni eve kavuşma sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız.

Bitlis'teki toplu açılış töreni ve toplantılarla Ahlat programımızı zenginleştirdik. Zaferler ayı ağustosun 30 Ağustos vesilesiyle son durağı Külliyemizde yapılan görkemli programı yaşadık. Bu törende bestelenen marşı dinleme imkanı bulduk. Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulumuzun diploma törenlerine katıldık. Adli yıl açılış törenlerinde yeni anayasa çağrımızı da tekrarladık.

1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Depremin etkilediği 9 ilimizde yeni adliye binaları için ihaleye çıkıyoruz. Başvuru sayısı ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan Teknofest gençlerimizin zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. 1 Eylül'de olduğu gibi balıkçılarımızı deryaya yolcu ettik. Tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız av sezonu diliyoruz.

EKONOMİ PROGRAMI YARIN AÇIKLANIYOR

Soçi'de Putin ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru ve pek çok insani gündemin masada olduğu günlerde görüşmenin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 için Hindistan'da olacağız. Türkiye 2023 ikinci çeyreğinde, OECD arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci devlet olmayı başardı. Türkiye G-20 ülkeleri arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıllık ihracat 253,5 milyar doları bulmuştur. Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1,04 seviyesine çıkmıştır. Cari fazla konusunda arzu ettiğimiz noktaya gelememiş olmamızı hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum.