İzmir'de CHP kaybediyor

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de AK Parti'nin büyük bir sürpriz yapacağı belirtiliyor.

Ensonhaber'in İzmir sokak röportajında vatandaşın yönünü AK Parti'ye çevirdiği görülüyor.

Bir vatandaşın, "Kılıçdaroğul geleceğine PKK gelsin daha iyi" demesi, bir başka vatandaşın ise, "Bu saatten sonra CHP'ye verilen oy PKK'ya verilmiştir" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle de bir vatandaşın, dünya sağlık sektörüne örnek gösterilen Türkiye'deki sağlık devrimiyle ilgili açıklaması duyanları duygulandırdı.

Bir zamanlar engelli çocuğu ve yeşil kartla eczane eczane ilaç aradığını ancak bulamadığını; şimdi ise her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyen anne her şeyi özetledi. Annenin konuşması esnasında engelli çocuğunun da yanında olduğu görüldü.

Engelli vatandaşlara yönelik AK Parti döneminde yapılan düzenlemeler herkes tarafından biliniyor.