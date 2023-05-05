İzmir'de AK Parti sürprizi
İzmir'de yapılan bir sokak röportajında AK Parti'ye olan ilgi görenleri şaşırttı.
CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de AK Parti'nin büyük bir sürpriz yapacağı belirtiliyor.
Ensonhaber'in İzmir sokak röportajında vatandaşın yönünü AK Parti'ye çevirdiği görülüyor.
Bir vatandaşın, "Kılıçdaroğul geleceğine PKK gelsin daha iyi" demesi, bir başka vatandaşın ise, "Bu saatten sonra CHP'ye verilen oy PKK'ya verilmiştir" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Özellikle de bir vatandaşın, dünya sağlık sektörüne örnek gösterilen Türkiye'deki sağlık devrimiyle ilgili açıklaması duyanları duygulandırdı.
Bir zamanlar engelli çocuğu ve yeşil kartla eczane eczane ilaç aradığını ancak bulamadığını; şimdi ise her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyen anne her şeyi özetledi. Annenin konuşması esnasında engelli çocuğunun da yanında olduğu görüldü.
Engelli vatandaşlara yönelik AK Parti döneminde yapılan düzenlemeler herkes tarafından biliniyor.
İzmirli Vatandaşlar Chp'ye Değil— Gökhan Kahraman (@gkhan_kahrama) May 4, 2023
Artık Ak'partiye Oy Vereceğiz.
The Economist Nebati Binali Yıldırım
Memur Son 10 Gün Ya Allah Bismillah
Yavuz Selim Mehmet Akif Ersoy Songül Olgun Şimşek Murat pic.twitter.com/hIkqSmUwX2
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16