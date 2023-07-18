İyi Partililerden polise saldırı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, İYİ Partililer ile polis arasında yaşanan arbedeye tepki gösterdi.

Bursa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için yapılan basın açıklaması sonrası İYİ Partililer ile polis arasında yaşanan arbedeye AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir hadise yaşadık. Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduk. Muhalefetin yapması gereken basın açıklaması yapıldıktan sonra, izinsiz bir şekilde İl Başkanlığımıza baskın yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Protesto ve muhalefet etme bu şekilde olmamalı. Bize adete 12 Eylül öncesindeki terör eylemlerini aklımıza getirdi. Seçim kaybedenlerin sahada kargaşa ve kavga çıkartarak bu tür provokasyonlara girmelerini şiddetle kınıyoruz. Bugün yaşadığımız hadiselerde de özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize saldırılmasını da suçlanmasını da şiddetle kınıyoruz. Demokratik kültürde bunların asla olmaması gerekiyor. Siz söylemlerinizi milletimizden almış olduğunuz irade ile Meclis'te yerine getirmeniz gerekiyor. Ardından da usulet ve suhulet içerisinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ama barbarlıkla emniyet güçlerine tekme tokat atmak, onların oluşturduğu bariyerleri dağıtmak, hakaret etmek hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmaz" dedi.

'İYİ PARTİ KORSAN SİYASET YAPMAK İSTEDİ'

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise "İYİ Parti’nin İl Teşkilatının organizasyonunda iki milletvekili de dahil olmak üzere adeta korsan siyaset yapmak istedi. Milletvekili sıfatına güvenerek polisimize saldırdılar. Biz bu görüntüleri ne yazık ki başka partilerde de görmüştük. Şahsen Bursa milletvekili olarak, aynı çatı altında görev yapmış olduğumuz milletvekillerine bu davranışları yakıştıramadım." diye konuştu.