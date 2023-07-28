İyi Partili vekil: AK Parti ve MHP ile ittifak yapmalıyız

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri geride kaldıktan sonra Millet İttifakı da dağılmaya başladı.

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ile İyi Parti arasındaki çatlak ise her geçen gün daha da büyüyor.

İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde Eskişehir özelinde CHP ile ittifakın mümkün olmadığını söyledi. Hatipoğlu, Eskişehir’de İYİ Parti, MHP ve AK Parti ittifak yapsın, çağrısında bulundu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, yerel gazeteciler ile buluşmada konuştu. Geride bıraktığımız seçime dair açıklamalarda bulunan Hatipoğlu İYİ Parti’nin CHP ile hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü belirterek, ’Yaklaşan yerel seçimlerde patimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü.’ dedi.

Hatipoğlu, Akşener’in partiler ile yaptığı değerlendirmenin ardından alınacak karara uyulacağını vurguladı.

"CHP'DEN SADECE KÖSTEK GÖRDÜK"

Hatipoğlu AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunurken, "CHP'den sadece köstek gördük" ifadesini kullandı. Sosyal medyadan da paylaşım yapan Hatipoğlu, ‘İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?’ sorusunu yönelterek AK Parti ve MHP ile ittifak yapılsın mesajı verdi.