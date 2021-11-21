İYİ Partili Çıray'dan büyük gaf: Mitingleri karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Denizli'de 29 Ekim Meydanı'nda miting düzenledi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın mitingle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’de 29 Ekim Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise mitingle ilgili paylaşım yaparken 2018 Haziran'ında Kocaeli'de yapılan mitingde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Çıray, paylaşımında "Siz meydanları artarak doldurun, Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli." ifadelerini kullandı.

Çıray'ın paylaştığı fotoğrafı İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığı'nın "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in bugünkü Kocaeli mitingi. Hınca hınç dolu bir miting. Dip dalgası kendini göstermeye başladı" notuyla üç yıl önce paylaştığı görüldü.