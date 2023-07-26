İyi Partili belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı. Kaya'ya parti rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Seçimlerde istediği sonucu alamayan İyi Parti çözülmeyi sürdürüyor.

İyi Parti'de yerel seçimlere giden süreçte istifalar ardı ardına geliyor.

2019 yerel seçimlerinde Aydın İncirliova'dan belediye başkanı seçilen Aytekin Kaya, geçtiğimiz günlerde partisinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstifa süreciyle ilgili zehir zemberek ifadeler kullanan Kaya şunları kaydetmişti:

Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun.

Bugün ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.