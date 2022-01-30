İYİ Partili Ağıralioğlu: "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün CHP'ye yakın Halk TV'ye konuşan Ağıralioğlu, Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak bir açıklamada daha bulundu.

"İKTİDAR ÜMİNİDİ KUVVETLENDİREN TARAFIZ"

İYİ Parti olmasaydı CHP'nin, AK Parti'den oy alamayacağını savunan Ağıralioğlu, "Biz farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz" dedi.

"BİZ OLMASAK CHP NE KADAR OY ALABİLİYOR?"

Ağıralioğlu, sözlerinin devamında "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede." diye konuştu.