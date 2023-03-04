İyi Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert bir açıklamayla 6'lı Masa'dan kalkmasının etkileri sürüyor.

Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Altıntaş paylaşımında "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.