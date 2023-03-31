İyi Parti İstanbul İl başkanlığına kurşun isabet etti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı duyuruldu.

İlk belirlemeye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen Polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il binasına geleceği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği'nden konuyla ilgili açıklamada "Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

AKŞENER'DEN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan protovaktif açıklamalarda bulunarak, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" şeklinde konuştu. Akşener, konuşmasıyla saldırıyı direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirdi.

Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasını "provokasyon" olarak nitelendirirken "Failler en yakın zamanda bulunacaktır" dedi.

Soylu, Twitter'dan "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN ZİYARET

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Kabaktepe, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bunun çok müessif bir hadise olduğunu anlatan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Amasız ve fakatsız bu ve benzeri terör, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Partimize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin şekilde bizi üzdü. 'Üzüldük' kelimesiyle ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize hem kardeşliğimize hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Dolayısıyla bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz."

Kabaktepe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirterek, "Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Türkiye'de gerek insanımıza gerek kurumlarımıza gerekse siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım" dedi.