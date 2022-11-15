İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yeniden aday olmayacak

Kavuncu, parti teşkilatıyla bugün yaptığı toplantıda, partisinin kongre süreciyle ilgili bilgi verdi. Ocak ayındaki il kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Kavuncu, şunları söyledi:

"YENİ İNSANLARA ŞANS TANINMASININ DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi, partimizde bir kongre süreci başladı. Kurumlarda, kurumsal körlüğün ve güç zehirlenmesinin olmaması için değişikliğin ve yeni insanlara şans tanınmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İl başkanlığı gibi görevlerin makul sürelerde tamamlanmasının sistemin işleyişi, yapının dinamizmi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

KONGREYLE İLGİLİ FARKLI NİYETLERLE ÇEŞİTLİ SPEKÜLASYONLAR YAPILABİLİYOR. DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ

Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.

İSTANBUL'UN BAŞARASI İÇİN ÇALIŞACAK HER ARKADAŞIMI HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİM

Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul'da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak, İstanbul'un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim. Bu süre içerisinde, yol arkadaşlarımla, sizlerle beraber çok büyük ve kıymetli bir mücadele verdik. 31 Mart ve 23 Haziran gibi çok önemli bir seçimi, Türkiye'nin belki de kaderini değiştiren bir seçimi arzu ettiğimiz sonuçla neticelendirmenin gururunu yaşıyoruz.

PARTİMİZİ HEM SAHADA HEM KAMUOYUNDA LAYIKIYLA TEMSİL ETME ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

Üye sayımızı 17 binden 100 bine çıkarmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Partimizi hem sahada hem de kamuoyunda layıkıyla temsil etme çabası içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Tekamüle inanan bir insan olarak, İstanbul İl Başkanlığı görevimde taşıdığım yükten çok daha fazlasını taşımayı hem partim hem ülkem adına kıymetli bulurum. Siyasette, alan değil veren tarafta olma arzusunu da hep taşıdım. Ülkeye ve milletime hizmet ederek tekamül etme arzu ve çabam hep devam edecek. Bu arzu ve çabayı partimizin ve Genel Başkan'ımızın uygun göreceği görev/görevleri yerine getirerek gerçekleştirmeye çalışacağım."

Kaynak: Son Dakika