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İYİ Parti'den beklenen Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan olayı ile ilgili olarak "Hiç kimse şehitlere hürmetsizlik ve hakaret edemez. Bu memlekette hiç kimse hiçbir gerekçe ile bu kadar galiz laflarla hiç kimseye küfür edemez. Kitabımızda, imanımızda, inancımızda, kültürümüzde, siyasi kurgumuzda, hayalini kuruduğumuz Türkiye'de böyle bir küfrün yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

İç Politika 08.11.2021, 17:16
İYİ Parti'den beklenen Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına yönelik kullandığı küfürlerin asla affedilemeyecek bir davranış olduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin kurulduğu günden beri Genel Başkan Meral Akşener başta olmak üzere millete hizmet için yola çıktıklarını ancak bu yolda iftiralara maruz kaldıklarını anlatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"İYİ Parti hakarete uğradığı halde hakaret etmemeyi, rencide edildiği halde kabalık etmemeyi, adaletsizlik gördüğü halde hiç kimseye zulüm etmemeyi kendisi için şiar edinmiş bir partidir. Dolayısıyla hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın söylediği söze gerekçe olamaz, meşrulaştıramaz, bu yanlıştır. Bu yanlışın ama ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiasında olan bir partinin ve Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Meral Akşener, birinin annesi, birinin bacısı, birinin ablası, birin halası, teyzesi ve bir kadındır. Genel Başkan'ın böyle bir hatayı, kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir."

"Hiç kimse şehitlere hürmetsizlik ve hakaret edemez"

Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin, hata yapınca hatasıyla yüzleşebilen, bunun sorumluluğunu taşıyabilen, bedelini ödeyen ve yanlış yapan partili arkadaşını temsil makamından geri çeken bir parti olduğunu dile getirdi.

Siyasette böyle yanlışların ve kabahatlerin yaşanabileceğini kaydeden Ağıralioğlu, "Ama bu kabahatlerden hiçbir şey olmamış gibi davranmak siyaset kurumunun saygınlığını aşındırır. Siyaset kurumunun millet nezdindeki itibarını gölgeler ve milletin devlete olan hürmeti kalmaz. Hiç kimse şehitlere hürmetsizlik ve hakaret edemez. Bu memlekette hiç kimse hiçbir gerekçe ile bu kadar galiz laflarla hiç kimseye küfür edemez. Kitabımızda, imanımızda, inancımızda, kültürümüzde, siyasi kurgumuzda, hayalini kuruduğumuz Türkiye'de böyle bir küfrün yeri yoktur. Böyle bir kabalığın, hakaretin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Türkkan'ın, partiden istifa edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Bugün bir seçim yapacağız, sonra süreç neyi gerektiriyorsa, milletimize ait sorumluluklarımız neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bu süreci yönetirken siyaseten kazanmak gibi bir hesabımız yok. Biz siyasi rakiplerimize karşı avantaj kollamıyoruz. Bizim memleketi toparlamak ve makulü inşa etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Milletimizin vakarına uygun davranacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
#İyi Parti #Lütfü Türkkan #yavuz aliağıroğlu
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