İyi Parti'de üst düzey istifa iddiası

"Altılı Masa"daki aday belirleme sürecinde ağır bir darbe alarak seçmen kaybeden İyi Parti şimdi de ağır toplarından birini kaybetmek üzere. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği iddia edildi. İstifa girişimi şimdilik bastırılan Ağıralioğlu'nun, bir iki güne kadar istifa edeceği konuşuluyor. Ağıralioğlu'nun istifa ettikten sonra MHP ya da BBP'ye geçeceği iddia ediliyor. Ağıralioğlu'nun ismi bir dönem BBP Genel Başkanlığı için geçmişti.

Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'de istifa sancısı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve Kılıçdaroğlu'na kameralar karşısında getirdiği eleştiriler sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği konuşuluyor.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Bursalı, Ağıralioğlu'nun istifanın eşiğinde olduğu ve şimdilik bu durumun bastırıldığını ifade etti. Bursalı şunları söyledi:

"İki gündür Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili 'istifa ediyor, edecek' iddiaları konuşuluyor. Ağıralioğlu'nun hem ABD hem de HDP ile ilgili gelişmelerle ilgili istifa edeceği Ankara kulislerinde çok konuşuldu."

"Hatta belli bir parti, şimdi ismini vermeyeceğim. Oraya gidiyor, gitti, gidebilir şeklinde konuşuldu. Şu an itibarıyla bunun bastırıldığı belirtiliyor. Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım."

BBP'ye mi MHP'ye mi geçecek?

Şebnem Bursalı, Ağıralioğlu'nun istifa ettikten sonra hangi partiye geçeceğini açıklamadı ancak Ankara kulislerinde Ağıralioğlu için MHP ve BBP iddiaları konuşuluyor. Ağıralioğlu'nun ismi İYİ Parti'de görevden alındığı dönemde bir dönem BBP Genel Başkanlığı için geçmişti.