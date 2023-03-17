İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa"dan ayrılıp geri dönmesinin ardından İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Beykoz'da 30 kişilik bir grup, İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

Altılı masanın (Millet İttifakı) cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'de sular durulmuyor.

6 parti, bir yılı aşkın süren görüşmelerin sonucunda cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemişti. Bu gelişmenin ardından zehir zemberek sözler sarf ederek altılı masadan ayrılan ve daha sonra da masaya geri dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'de toplu istifa gerçekleşti.

İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

Yaşananların ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı. Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.