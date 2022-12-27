İYİ Parti'de şok istifa
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak partisinden istifa etti.
İç Politika 27.12.2022, 23:10
Yaklaşık iki yıl önce İYİ Parti'ye katılan emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarızeybek, "17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü.’" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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