İYİ Parti'de şok istifa

Yaklaşık iki yıl önce İYİ Parti'ye katılan emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarızeybek, "17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü.’" ifadelerini kullandı.