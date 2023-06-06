İyi Parti'de istifa şoku

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa mektubunda Çıray, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çıray'ın istifa mektubunda;

MASADAN KALKILMAYISIYLA BİR ŞOK DALGASI ORTAYA ÇIKTI

Aziz Türk Milleti, "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam," denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.'' ifadeleri yer aldı.