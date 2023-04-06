İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor

Edirne Belediyesi Meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı önünde bazı İYİ Partililerle bir araya geldi.

Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti kurucu üyeleri ve il yöneticileri olarak bu yola çıktıklarını söyledi.

Edirne halkının teveccühü ile 2019'da Millet İttifakı'ndan belediye meclis üyesi seçildiklerini belirten Şener, "2020'de il kongreleri sonrası çok sevdiğimiz genel başkanımızı ve genel başkan yardımcılarımızı ziyaret etmek için genel merkeze gittik. Genel başkanla randevumuz olmasına rağmen kirli eller istifa resti çekerek randevumuzu sabote edip genel başkanla görüşmemizi engellediler. Genel merkezde Edirne teşkilatı olarak kabul edilmedik" diye konuştu.

Şener, meclis üyeleri kullanılarak, Edirne Belediyesi üzerinden Millet İttifakı'na zarar verilmeye çalışıldığını savundu.

Millet İttifakı'nın zarar görmemesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i mahcup etmemek adına parti politikalarını uygulamaya devam ettiklerini anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Bizler partimizi savunmaya devam ederken bizi partiden ihraç etmek üzere disipline sevk ettiler. Disiplin kurulu bizleri haklı buldu. Bunca haksızlığa rağmen hiç ses çıkarmadık. Partimiz zarar görmesin istedik. Zafer (eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya) başkanımıza yaptıklarını tüm ülke duydu, biliyorsunuz. Ses çıkarmadık, 'genel merkezimiz buna bir çözüm bulacaktır' diye düşündük ama gördük ki ses yok.

En son ilçe ve il kongreleri yapıldı, üç adaylı bir kongreydi. Desteklediğimiz aday 375 oy aldı, şimdi atadıkları il başkanı 120 oy aldı. Mevcut il başkanı milletvekilliği için istifa etti. 'Parti, tüzüğü gereği il yönetimini, il başkanlarını kendi seçer' maddesi vardır. Genel merkezimiz bunu hiçe saymıştır. Demokrasiye darbe yapmıştır. Mevcut il yönetimini yok saymıştır. Bizler demokrasinin olmadığı yerde artık siyaset yapamayacağımızı anladık. 'Haksızlığa karşı susanlar dilsiz şeytandır' diyoruz."

Şener, istifaların devam edeceğini öne sürerek, "Kendi içinde adaleti sağlayamayan kişiler seçimlerde nasıl gezip adalet için oy isteyecekler onu merak ediyoruz." dedi.

Dönmez de İYİ Parti'de bazı kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda, bazı yerlere gelebilmek adına partiye verilen oyları hiçe saydıklarını ifade etti.

İYİ Parti'nin kendi içerisinde hak ve adaleti sağlayamadığını iddia eden Dönmez, "Genel merkez bu tutumundan vazgeçmediği taktirde istifaların arkası kesilmeyecek" ifadesini kullandı.

Dönmez, bağımsız olarak Edirne halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.