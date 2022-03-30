İyi Parti'de görev değişimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nda değişikliğe gitti. Teşkilattan sorumlu Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilirken, Yavuz Ağıralioğlu'na görev verilmedi.Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlandı.



Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi.



Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi.



Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener’e bağlandı.



Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat‘a bağlandı.



Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı beliritldi. Ayrıca Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı'nında Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.