İYİ Parti'de dengeleri değiştirecek istifa

Altılı masanın İYİ Parti'deki toplantısı sürerken Orhan Paçacı'dan bir istifa haberi geldi.

Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Orhan Paçacı'dan gazeteye verdiği demecin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirttiği bir açıklama yaparak partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Paçacı, şu ifadelere yer verdi:

''Aziz Milletimizin bilgisine.Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan,

Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum''

Kaynak: NTV