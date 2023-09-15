İyi Parti bir öyle bir böyle

İyi Parti'nin yerel seçimlerde, CHP'den İstanbul vey Ankara adaylığını koparabilmek için blöf yaptığı yönündeki yorumları güçlendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Parti genel idare kurulunda, "seçime tek başına girme" kararı çıktı; ancak partinin İzmir adayı, "Kapıları kapatmadık, işbirliği olabilir" diyerek bir kez daha partisinin içinde bulunduğu çeliştikili duruma geri çekti.

Gazete Duvar'a konuşan İyi Parti İzmir adayı Ümit Özlale, "Seçmen bizim adaylarımızı görsün, anlayışımızı tanısın. Daha sonrasında eğer gerekirse iş birliğini konuşalım." dedi.

İşte Özlale'nin röportajından öne çıkanlar:

81 ilde aday çıkarma kararınız partinizin Genel İdare Kurulu’nda onaylanarak resmileşti. Bu kararın muhalefetin İstanbul'u kaybetmesine sebep olabileceğini söyleyenler var. Neden böyle bir karar aldınız?

Çok basit. İYİ Parti hem yerelde hem de genelde yönetme iddiasına sahip bir parti. Biz bu partiyi kurarken ülkeyi iyi bir şekilde yönetme iddiasıyla kurduk. Düşünün; Türkiye'nin yüzde 80 nüfusu şehirlerde yaşıyor, ülkenin neredeyse 5’te biri İstanbul’da yaşıyor. Nüfusun 5’te birinin yaşadığı bir şehirde aday çıkarmamamız ve İstanbul'u hangi adayla, nasıl yöneteceğimizi söylemememiz iddia göstermememiz anlamına gelir. Bu fikri partide en fazla savunanlardan biri benim. Biz Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olarak neden kendi adaylarımızı çıkartmayalım ki? Her ilde, ilçede o ili, ilçeyi nasıl, hangi adaylarla yöneteceğimizi seçmenimize anlatalım. Seçmen bizim adaylarımızı görsün, anlayışımızı tanısın. Daha sonrasında eğer gerekirse iş birliğini konuşalım.

81 ilde aday çıkarma kararı almış olmanız iş birliklerine kapıların kapandığı anlamına gelmiyor o zaman?

Biz gerektiğinde ve gerektiğince iş birliğine kapıyı kapatmıyoruz. Genel Başkan’ın 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada da Sayın Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda da bu var. Evet, ittifaklar dönemi kapandı. Çünkü bu ittifaklar Türkiye'nin siyasetini ileri götürmüyor. Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamıyor. Ama iş birliği hala olabilir.

Söylediklerinizden şunu anlıyorum; günü geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in kapısını çalarsa İstanbul’da iş birliği dahil tüm seçenekler oturulur, konuşulur?

Burada çok güzel bir şey söylediniz. Biz 24 Haziran'daki kurultayımızdan sonra da bu cümleyi kurmuştuk. Biz artık kimsenin kapısını çalmayız.

Ama kapınız çalınırsa kapıyı açarsınız?

Her zaman.

Son dönemlerde İYİ Parti yöneticilerinin CHP ile kurulan ittifaka ilişkin kullandığı çok konuşulan ifadeler var; “Allah memleketi korumuş”, "İzmir’i iktidar yönetsin istiyorum" gibi. Ya da CHP ile güven ilişkilerinin onarılmayacak ölçüde zedelendiğini ifade edenler var. Bu ifadeleri İYİ Parti yöneticilerine kurdurtan gelişmeler nelerdi?

İYİ Parti'nin yöneticileri, milletvekilleri bazen parti çerçevesinde alınmış kararlar ölçüsünde açıklamalar yapmayabiliyorlar. Bazen de kendi kişisel düşünceleri partinin görüşü olarak algılanabiliyor. Oysa sadece parti sözcümüzden ve genel başkanımızdan duyduğunuz cümleler partiyi bağlar. Ama bu parti çok sesli bir parti. Herkes kendi düşüncelerini paylaşabiliyor. Bazılarına katılmıyorum. Mesela eski Aksaray Milletvekilimiz Ayhan Bey’in İzmir'le ilgili sözlerine katılmıyorum. İzmir'i keşke İYİ Parti yönetse diyorum.

Sayın Adnan Beker'in ifadelerine de katılmıyorum.

CHP'yle ilişkilerin onarılmayacak ölçüde zedelendiği fikrine katılır mısınız?

Bir zedelenme var. O zedelenmenin sebeplerinden bir tanesi de 14–28 Mayıs'ta mağlubiyetimizle sonuçlanan süreçte, zamanında yaptığımız haklı eleştirilerin dikkate alınmaması oldu. Bir güven zedelenmesi oldu. Biz siyasi tarihin en önemli seçimini kaybettik. Ve neden kaybedebileceğimizi, nerelerde yanlış yaptığımızı da hem kamuoyuna açık hem de kapılar arkasında anlattık. Eleştirilerimiz dikkate alınmadı. Kaybedildi. Bundan dolayı tabii ki bir zedelenme oldu ilişkilerde. Bu onarılır mı? Onarılabilir mutlaka. Muhalefet partileri her zaman birbirleri ile etkili diyaloğu sürdürmek zorundadır. Ama net olarak bildiğim şey şu; artık hiç kimse bizden Altılı Masa’yı, günün sonunda oluşan kakofoniyi, bizim eleştirilerimizi dikkate almayan, kendi bildiğini okuyan bir siyaset anlayışına destek olmamızı beklemesin. Altılı Masa’da oluşan kakofoniyi bir daha tekrarlamayız.

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi adayında diretmesini, “ben büyük partiyim ve benim dediğim olur” yaklaşımını da benimsemeyiz, kabul etmeyiz. Bunun dışında diyaloglar devam eder. Bizler Türkiye'yi yönetmeye aday partileriz. Ama bundan sonraki süreçte Altılı Masa’daki gibi, 14-28 Mayıs sürecindeki gibi bir tutumu kimse bizden beklemesin.

‘CHP’NİN İYİ PARTİ’YE ‘BENİ DESTEKLEMELİSİN YOKSA İSTANBUL KAYBEDİLİR’ DEME HAKKI YOK’

Mevcut durumda 81 ilde kendi adaylarınızı çıkaracaksınız. Bu durumda bir değişiklik olmaz ve muhalefet İstanbul’u kaybederse faturanın size kesilmesi gibi bir endişeniz yok mu?

Neden bize fatura edilsin? Bunun fatura edilmesi gereken ilk parti İYİ Parti değildir. İttifak ruhunu zedeleyen, bizim haklı eleştirilerimizi dikkate almayan anlayıştır. Bizden hep şu bekleniyor; “Biz istediğimizi yaparız, siz de İYİ Parti olarak buna destek olmak zorundasınız.” Biz bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak için kurmadık.

O bakımdan yaptığı bunca hatadan, aldığı bunca kritik karardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelip İYİ Parti'ye “Sen beni desteklemelisin yoksa İstanbul kaybedilir” deme hakkı yok.

CHP’DE “YÜZDE 23 OYLA YÜZDE 48’E HÜKMEDEBİLİRİM” İZLENİMİ VAR

Ayrıca son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy yüzde 25. DEVA Gelecek, SAADET ve Demokrat'ın yüzde 1-2 oy aldığını düşünürsek CHP toplam yüzde 23 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde “Ben yüzde 23-24 oyumla yüzde 48’e hükmedebilirim, benim dediğim olabilir” izlenimi var. Bu sorunlu bir yaklaşım.

‘AK PARTİ İLE BİR İŞ BİRLİĞİ OLACAĞINA HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM’

Siyasi partiler arasında diyaloglar olabileceğini, iş birliği için kapınız çalınırsa açacağınızı ifade ettiniz. AK Parti kapınızı çalarsa iş birliği gündeme gelebilir mi?

AK Parti'yle iş birliği meselesini biraz açmak lazım. Türkiye'de AK Parti'yle masaya oturmayan, iş birliği için konuşmayan tek parti İYİ Parti. Ama her seferinde ‘İYİ Parti AK Parti'yle masaya oturacak’ deniyor. AK Parti'ye karşı en sert muhalefeti de bizim yaptığımızı düşünüyorum o bakımdan bu değerlendirmelerle bize haksızlık ediliyor. Biz iyi bir muhalefet partisiyiz ve AK Parti'yle bir iş birliği yapmayı ya da masaya oturmayı düşünmüyoruz. Ama 26 Ağustos konuşmasında olduğu gibi Türkiye'nin menfaatlerine uyduğu ve partimizin kurucu değerleriyle uyumlu olduğu sürece bir iş birliği zemini doğarsa iş birliğini yaparız. Şahsen ben AK Parti ile bir iş birliği olacağına hiç ihtimal vermiyorum.