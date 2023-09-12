"İttifak olmadan kazanamayız" itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen" olarak niteleyen ve 81 ilde seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yaptı. "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım." ifadelerini kullandı.

Seçim yenilgisinden ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları muhalefetteki krizin şiddetini artırdı. "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.

Yenilgiden ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN SÖZLERİNE YORUM YAPMADI

Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurduğu konuşmasında mayıs genel seçimlerinin nasıl kaybedildiğine dikkat çeken ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Meral Akşener'e ilk cevap geldi. Partide koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine cevap vermekten kaçınarak Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada, 'ittifaksız kazanamayız' diyerek Akşener'e iş birliği çağrısı yaptı.

"Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle" diyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz." dedi.

Sözlerinin devamında, "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir." şeklinde konuştu.