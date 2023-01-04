İşte siyasi partilerin üye sayıları: AK Parti'yle diğerleri arasında müthiş fark var

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı.

Türkiye'de en çok üye sayısı bulunan AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 yılından bu yana üye sayısının 11 milyon 241 bin 230'a yükseldiği görüldü.

Partilerin üye sayıları şu şekilde:

AK Parti: 11.241.230

CHP: 1.369.430

MHP: 464.092

İYİ Parti: 617.513

Yeniden Refah Partisi: 269.391

DEVA Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Zafer Partisi: 25.535

HÜDA Par: 11.589

HDP: 45.302

Demokrat Parti: 364.444

Bağımsız Türkiye Partisi: 11.016

Saadet Partisi: 265.738

Büyük Birlik Partisi: 119.237

Memleket Partisi: 25.132

Vatan Partisi: 15.993

Türkiye Komünist Partisi: 5.149

Türkiye İşçi Partisi: 11.122

Kaynak: Diriliş Postası