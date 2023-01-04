İşte siyasi partilerin üye sayıları: AK Parti'yle diğerleri arasında müthiş fark var
Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. En çok üye sayısı bulunan AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230'a yükseldi.
İç Politika 04.01.2023, 18:16
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı.
Türkiye'de en çok üye sayısı bulunan AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 yılından bu yana üye sayısının 11 milyon 241 bin 230'a yükseldiği görüldü.
Partilerin üye sayıları şu şekilde:
AK Parti: 11.241.230
CHP: 1.369.430
MHP: 464.092
İYİ Parti: 617.513
Yeniden Refah Partisi: 269.391
DEVA Partisi: 177.454
Gelecek Partisi: 76.182
Zafer Partisi: 25.535
HÜDA Par: 11.589
HDP: 45.302
Demokrat Parti: 364.444
Bağımsız Türkiye Partisi: 11.016
Saadet Partisi: 265.738
Büyük Birlik Partisi: 119.237
Memleket Partisi: 25.132
Vatan Partisi: 15.993
Türkiye Komünist Partisi: 5.149
Türkiye İşçi Partisi: 11.122
Kaynak: Diriliş Postası
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