banner38

İşte muhalefetin "parlamenter sistem" çalışması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, eski parlamenter sistemin hem mevzuattaki eksikleri ve yanlışlarından hem de siyasetin yaşattığı acıların bize öğrettiklerinden aldığımız derslerle oluşturduğumuz yepyeni güçlü bir sistem" açıklamasında bulundu.

İç Politika 08.01.2022, 13:34
İşte muhalefetin "parlamenter sistem" çalışması

Erdem, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklanan yönetim sorunlarının bir sonucu olduğunu savunan Erdem, hükümetin ülkeyi denetlenmeden yönetmek istediğini ileri sürdü.

Denetlenmeyen bir iktidarın olduğu ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini, Türkiye'nin mevcut sistemle bir çaresizliğin içine sokulduğunu öne süren Erdem, buna karşı 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalıştığını belirtti.

Erdem, "Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, yepyeni bir parlamenter sistem olarak çözümlerini Türkiye'ye sunuyor. Bu sistem eski parlamenter sistem değil. Eski parlamenter sistemin hem mevzuattaki eksikleri ve yanlışlarından hem de Türkiye siyasetinin yaşattığı acıların bize öğrettiklerinden aldığımız derslerle oluşturduğumuz yepyeni güçlü bir parlamenter sistem." diye konuştu.

Bu sistem kapsamında cumhurbaşkanının parti üyesi olamayacağını ve 7 yıllığına, tek bir dönem görev yapacağını anlatan Erdem, "Bunun tam olarak kurallarını çizdikten sonra cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ise milletle hep beraber karar vereceğiz. Bu, anayasayı hazırlama döneminde karar vereceğimiz bir husus. Yani millet mi seçecek yoksa meclis mi seçecek. Bizim için önemli olan cumhurbaşkanının tam anlamıyla tarafsız ve partisiz olmasıdır. Bu sistemle en önemlisi bir kere daha seçilemeyecek. Bakanlar Kurulu, Meclis'e karşı sorumlu olacak. Şu an hiç kimse Meclis'e yani millete hesap vermiyor." ifadesini kullandı.

AA

#Parlamenter sistem
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Alanyaspor 20 31
8. Adana Demirspor 19 30
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 21
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 9