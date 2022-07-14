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İstanbullu sellerle boğuşurken tatilini kesmeyen Ekrem İmamoğlu kendini savundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum tatili dönüşü yaptığı açıklamada; "Benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler" açıklamasında bulundu.

İç Politika 14.07.2022, 18:01
İstanbullu sellerle boğuşurken tatilini kesmeyen Ekrem İmamoğlu kendini savundu

İstanbul'da yaşanan su baskınlarında gözlerin aradığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü.

PANKARTLI KARŞILAMA

Tatilini bitirip İstanbul'a dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binası karşısındaki geçide asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartıyla karşılandı.

Kar yağdığında balıkçıda yemeğe, deprem olduğunda kayağa giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kez de sel felaketinde soluğu Bodrum'da alması kendi mahallesinden bile büyük tepki çekmişti.

Saraçhane'de basın açıklaması yapan İmamoğlu'nun tepkilere cevabı şu şekilde oldu:

"Her sorunda sahada o işin başındaki adam olmazsa o işin hiçbir değeri yok. Böyle bir süreç. İBB 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Ben başkan olarak kaldığım sürece İBB'de tek adamlık asla olmayacak. İBB'nin neyi ne zaman nasıl yapacağı çok net bellidir.

"OBJEKTİFİN ÖNÜNE GEÇİP ÇİZME GİY" TAVSİYESİ VERDİLER

Bu süreçte 'çizmeni giy, alanda fotoğraf ver' diye çok sayıda iyi niyetli tavsiye aldım. Ben çizmemi afet öncesinde altyapı çalışması yaparken giyerim.

"BANA TUZAK KURMAYA DEVAM EDECEKLER"

Benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler. Benim derdim İstanbul'un en başarılı, en hizmetkar ve en demokrat belediye başkanı olmak."

Kaynak: Haber7
#istanbul büyükşehir belediyesi #Ekrem İmamoğlu
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