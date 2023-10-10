İsrail gerçekten de o mesajı mı verdi?

Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz çarpıcı bir tespitte bulundu.

Yılmaz, Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen El-Emin Muhammed Camii üzerinden işgalci İsrail'in mesaj yolladığını vugulayarak, ''Bu fotoğraf da ilk günkü bombalamadan… “El-Emin Muhammed Camii’nin enkazı. Mimarisi Kubbetussahra’nın benzeri. İslam dünyasına “Mescidi Aksa”nın bombalanacağı mesajı bu fotoğraf ile net bir şekilde veriliyor. Sözümüzü, inancımızı, birliğimizi, caydırıcı tüm gücümüzü ortaya koyarak engelleyemez isek; İslam devletleri ve halkları için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!'' ifadelerini kullandı.

Siyonist rejim İsrail'in Gazze bombardımanında füzelerle vurduğu Gazze'nin Han Yunus kentindeki “El-Emin Muhammed Camii’nin'' enkazının fotoğrafını kürsüden gösteren Yılmaz konuşmasının tam o bölümünde süresi dolduğundan mikrofonu kapandı, oturumu yöneten CHP'li başkan vekili Gülizar Biçer Karaca tarafından mikrofonu sözlerini toparlama amacıyla dahi açılmayarak sansürlendi.

İlgili bölümde sözlerine devamla Yılmaz: ''Bakın, Bu fotoğraf da ilk günkü bombalamadan… “El-Emin Muhammed Camii’nin enkazı. Mimarisi Kubbetussahra’nın benzeri. İslam dünyasına “Mescidi Aksa”nın bombalanacağı mesajı bu fotoğraf ile net bir şekilde verildi. Müslümanlar olarak Kalbimizin yarısı Mescidi Haram, yarısı Mescidi Aksa’dır. Kudüs, Harim-i namusumuzdur. Mecsidi Aksa’ya yönelik bir yoketme girişimi, kıyametin habercisidir. Sözümüzü, inancımızı, birliğimizi, caydırıcı tüm gücümüzü ortaya koyarak engelleyemez isek; İslam devletleri ve halkları için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarih boyunca tüm benliğimizle mazlumların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca tüm benliğimizle mazlumların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla; 100 yıldır, İşgalci terör devleti İsrail’in tüm şiddet ve terörüne karşı direnen kahraman Filistin Halkını, Filistin davasına her daim sahip çıkan aziz Milletimizi ve gazi Meclisimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.''