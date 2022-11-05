İsmet Yılmaz'dan 'Türkiye Yüzyılı' için destek çağrısı:

Yılmaz, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" temalı Teşkilat Akademisi Eğitimleri programı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin 20 yıldır milletiyle beraber yürüdüğünü belirten Yılmaz, partinin bu süre zarfında yapılan hizmetlerle de dünyada etkin bir ülke konumuna gelerek bölgesinin lideri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılını yaşayacağını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim dönemine girmek üzereyiz. Türkiye'nin daha özgür, demokratik ve adalet içinde kalkınmış olmasını görmek isteyenler, içeride öz güven, dışarıda itibar görmesini isteyenler ve evlatlarına daha güçlü bir Türkiye bırakmak isteyen bütün vatandaşlarımızın AK Parti'yi bu yürüyüşte bir kez daha yalnız bırakmaması lazım. Dolayısıyla bu teşkilat eğitimlerinde teşkilat mensuplarımızın vatandaşların sorularına doğru cevaplar vermesi hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız."

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 21 yıldır teşkilat eğitimlerine kendisini yenileyerek devam ettiğini söyledi.

Son 1 yıl içerisindeki 3. eğitim programını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile gerçekleştireceklerini hatırlatan Çalık, "Biz AK Parti'nin birinci 20 yıllık hizmet dönemini tamamladık. Şimdi Allah nasip ederse 2023'e girerken ikinci 20 yıl için adım atıyoruz ve Türkiye Yüzyılı'nın hazırlık aşamasını tamamladık. Türkiye Yüzyılı'nda dünyaya da rol model olacak uygulamalarla bir vizyon belgesi hazırladık ve bunu tüm teşkilatımızla ve kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş da Teşkilat Akademisi Eğitimleri'nin "Türkiye Yüzyılı", "Seçim 2023", "Sıkça Sorulan Sorular" ve "Yeni Medya" olmak üzere 4 konu başlığında verileceğini ve 3 haftada sonuçlandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Eğitim programı basına kapalı gerçekleştirildi.