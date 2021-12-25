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"İslam'ın üçüncü büyük medeniyet çıkışının öncüleri olacaksınız"

Üsküdar'da İlahiyat Gençlik Buluşması'nda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Anadolu topraklarından İslam medeniyetinin üçüncü büyük çıkışı neşet edecek ve çok güçlü bir şekilde insanlığa yayılacaktır diyorum. Bunu hepimizin üzerinde bir sorumluluk olarak söylemek istiyorum. Çünkü sadece Müslüman topluluklar değil günümüzde bütün insanlık küresel bir medeniyet krizi içerisindedir." ifadelerini kullandı.

İç Politika 25.12.2021, 20:22
"İslam'ın üçüncü büyük medeniyet çıkışının öncüleri olacaksınız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'daki Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen İlahiyat Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de din eğitiminin, ilahiyat liseleri ve fakültelerinin serüvenini çok iyi bildiğini belirterek, "Bu geldiğimiz nokta dolayısıyla Allah'a binlerce şükür. İlahiyat fakültelerinin bu noktaya gelmiş olması ve 5 bine yakın evladımızın bu salonda bir araya gelmiş olması Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır, bir bağışıdır." ifadelerini kullandı.

Bu noktaya gelinmesinde on yıllar boyunca mücadele eden bir kısmı isimsiz çok sayıda kahraman olduğunu anlatan Kurtulmuş, bugüne kadar yaşamını yitirmiş olanlara Allah'tan rahmet diledi. Bugün hemen her şehirde ilahiyat fakültesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bunda emeği olan merhum Adnan Menderes, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkese teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hesapları ve hayalleri olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"90 yıl bu milletin büyük ümidi, duası, beklentisi, 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın.' Allah'a çok şükür bu nesil, şu anda sizler, bizler Ayasofya'nın da ibadete açılmasını gördük. Bundan dolayı da bütün milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzde sizin neslinize ve sizin neslinizden sonra gelecek olanlara büyük bir sorumluluk düşüyor, o da büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük çıkışının hazırlığını yapmaktır. Bu hazırlıkları yapıyoruz ama sizler Allah'ın izniyle İslam'ın üçüncü büyük medeniyet çıkışının öncüleri olacaksınız. Bunu sizleri dinlerken, toplantının başında daha salona girdiğim andan itibaren hissetmeye başladım. 2023 diyoruz, 2053 diyoruz, 2071 diyoruz. Bunlar sadece siyasi hedefler değil, bir milletin ortak tarihine bağlı olan, geleceğe dair ortak hedeflerdir. Sizin buradaki gayretli ve gerçekten çok coşkulu varlığınız, bizim 2053 ve 2071 hedeflerimize olan inançlarımızı da artırmıştır. Allah sizden razı olsun, sayılarınızı çoğaltsın inşallah."

"Bütün insanlara rotasını hatırlatacak yeni bir çıkışa ihtiyaç var"

Numan Kurtulmuş, İslam medeniyetinin birinci büyük çıkışının Hazreti Muhammed ve sonrasındaki Raşidi Hilafet dönemi olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'in ardından İslam'dan bazı sapmalar olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte yaşanan zalimlikler, kardeş kavgaları, İslam medeniyetinin geri düşmesi, Müslüman toplulukların birtakım iç çekişmeler içerisine düşmesiyle İslam medeniyetinde bir yenilenme zaruretinin ortaya çıktığının altını çizdi.

İslam medeniyetinin ikinci büyük çıkışının Fergana Vadisi'nde olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bugün Maveraünnehir Medeniyeti olarak gerçekten gıpta ile izlediğimiz o medeniyetten öğreneceğimiz çok şeyler vardır. Maveraünnehir Medeniyeti, İslam'ın ikinci büyük mayalanışıdır. Bunu tarihçiler söylüyor. Bu söz, tarihçi Braudel'e aittir. 'İslam'ın ikinci büyük çıkışı' diyor. Ben de inşallah sizlerin sayesinde Anadolu topraklarından İslam medeniyetinin üçüncü büyük çıkışı neşet edecek ve çok güçlü bir şekilde insanlığa yayılacaktır diyorum. Bunu hepimizin üzerinde bir sorumluluk olarak söylemek istiyorum. Çünkü sadece Müslüman topluluklar değil günümüzde bütün insanlık küresel bir medeniyet krizi içerisindedir. Baktığınız zaman her şey var. Teknoloji, zenginlik, kültür, sanat, iletişim her şey var ama insanlığın ruhu yoktur. Ruhunu ve rotasını kaybetmiş olan insanlara, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara rotasını hatırlatacak yeni bir çıkışa ihtiyaç var."

Maveraünnehir Medeniyeti'nin üstünde dünyada bir başka medeniyet olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, bu dönemin sembol isminin Uluğ Bey olduğunu anlattı. O süreçte kurulan rasathane ile ilimde, astronomide, gökbilimde büyük gelişmeler kaydedildiğini belirten Kurtulmuş, Timur'un da bu süreçte ilmi gelişmeleri desteklediğini dile getirdi.

İnsanların sadece ilimle uğraşmalarının bir sonuç vermeyeceği, ilmin aynı zamanda hikmet ve irfanla insanlığa faydalı olabileceğinin öğretildiğini aktaran Kurtulmuş, "Dünyadaki şu anda kainattaki bütün gezegenlerin rotalarını bulabilmiş olan bir büyük medeniyetten bahsediyorum 365 günü sadece 54 saniye yanılgı payıyla yapabilmiş bir medeniyetten bahsediyorum. İlmin her alanında gelişmişler, ilmin her alanında var olmuşlar ve büyük bir medeniyet ortaya koymuşlar." ifadelerini kullandı.

"İslam'ın büyük yürüyüşü bu topraklardan başlayacak"

Kurtulmuş, bugün dünyanın, ilmin en hızlı üretildiği bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ama ilmi insanlığın faydasına yapacak, üretecek, yoğuracak maalesef hikmet eksikliği var." dedi.

17. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın çökmeye başlaması ve sonraki süreçte İslam'ın hikmet ve irfanının tarihe ait kötü bir şey olarak Batı'da gösterilmesinin Türkiye'yi bu büyük gelenekten mahrum hale getirdiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi üzerimize düşen, bu topraklarda yeniden ilim, irfan ve hikmet ekseninde büyük medeniyetimizi kuracak, güçlendirecek ve yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphem yoktur. Eğer hayatta olsa, bu konuşmayı Mahir İz Hoca duymuş olsaydı derdi ki 'Allah'a çok şükür biz hangi rüyalarla başladık, Türkiye'de hem de bir siyasetçi bunlardan bahsediyor, bunları gençlere örnek olarak anlatıyor.' Hiç kuşkunuz olmasın, İslam'ın büyük yürüyüşü bu topraklardan başlayacak."

Muhammed Baba Semmasi'nin, kendisinden neden korkmadığını soran Cengiz Han'a "Bize bu dünyada Allah'tan başka kimseden korkmamak öğretildi." dediğini aktaran Kurtulmuş, gençlere, "Allah'tan başka kimseden korkmadan, kınayıcının kınamasından çekinmeden, karşınıza gelip önünüzü kesmeye çalışanlardan asla korkmadan bu yolda cesaretle, ilimle, hikmetle, irfanla yürüyeceğinize inanıyorum. Allah yolunuzu açık etsin." diye seslendi.

Kaynak: AA
#Numan Kurtulmuş #ak parti
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