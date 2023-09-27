İP İstanbul il başkanı görevden alındı

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından, 'Görevimizin başındayız' paylaşımında bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Mayıs seçimlerinde aldığı büyük hezimetten sonra muhalefette kriz devam ediyor.

İyi Parti'de de yaklaşan yerel seçimlerden önce parti içi kavga derinleşirken oklar Meral Akşener'e yöneldi.

"Yerel seçimlere tek başına gireceğiz" açıklamasının ardından partide üst düzey görevde bulunan isimler, kendi taleplerine göre teşkilatları şekillendirmeye devam ediyor.

İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Ocak ayında İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın, görevden alındığı belirtildi.

Coşkun, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadesini kullanmıştı.

Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Yücel Coşkun atanacak

Coşkun'nun yerine, İyi Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken ve daha eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun'un atanması bekleniyor.

9 ay önce göreve gelmişti

Coşkun Yıldırım, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti.

Yıldırım kongrede tek adaydı.