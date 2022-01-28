Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen "Basın Buluşması"na katılan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Yunus Tever'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, hem Türkiye genelinde hem de Sakarya özelinde yaptıklarını ve yapacaklarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'nin belli bir ivme yakaladığını ve emin adımlarla geleceği ilerlediğini belirten Kurtulmuş, her alanda önemli mesafeler katedildiğini anlattı.

Türkiye'nin salgına rağmen elde ettiği başarılara değinen Kurtulmuş, "Türkiye önemli bir ihracat ülkesi. Dünyanın gelişen önemli ülkelerinden birisi haline geldi. İnşallah bundan hiç geri adım atmadan, hiç geriye doğru gitmeden daha da büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 2023 seçimlerine işaret ederek bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek için her türlü oyunun oynanacağını ve her türlü tertibin yapılacağını bildiklerini dile getirerek "Buna karşı da bizim demokrasideki en büyük gücümüz olarak kabul ettiğimiz milletimizle beraber olarak, milletimizin gönlünde olmayı sürdürerek gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmemeyi başararak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 2023'te büyük bir zaferle seçim sonucu elde edeceğiz. 2024'te de hep beraber bu büyük başarıları sürdürerek yoluma devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra cuma namazını Orhan Cami'de kılan Kurtulmuş, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin kermesini ziyaret eden Kurtulmuş, ikram edilmek üzere bir tepsi baklava aldı.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, burada mehteran takımı tarafından karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Kurtulmuş, Sakarya'da köprülü kavşak açılışına katıldı

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'ne de katılan Kurtulmuş, dünyadaki bütün büyük güçlerin, dünyanın her bölgesinde büyük bir rekabet ve yarış içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu, merkezinde bulunduğu bu coğrafyanın da büyük bir mücadele ve rekabet alanı içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki önemine değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, bu coğrafyada, bu bölgede büyük riskler ve tehditler altında olduğumuz bu bölgede, çok güçlü olması lazım. Biz buna yeniden güçlü, büyük Türkiye ideali ve hedefi diyoruz. Bu hedeflerle ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Ekonomide, siyasette, devlet millet kaynaşmasında, üretimde, ihracatta, sağlıkta, her alanda Türkiye dünyadaki bütün sıralamaların en üst tarafında yer alacak. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi verirken de çok şükür, çok büyük bir ivme yakaladığımızı bütün milletimiz görüyor."

Kurtulmuş, Türkiye'nin salgına rağmen elde ettiği başarılardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç hafta evvel Türkiye, çok gecikmiş bir proje olan, yıllardır karanlık mahfiller tarafından engellenen Türkiye'nin yerli arabasının yapılması projesini, başarıyla ABD'deki uluslararası bir fuarda bütün dünya otomotiv sektörüne tanıtmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesindeki genç mühendis kardeşlerimiz, cep haberleşme uydusunu yaparak uzaya fırlattılar. Türkiye buna imza atmıştır. Türkiye İHA'larıyla, TİHA'larıyla, SİHA'larıyla dünyada rekabet edebilen bir ülke haline gelmiştir. Birkaç hafta evvel, İstanbul'da Cumhurbaşkanımız tarafından denize indirilen yerli istihbarat gemisiyle dünyada örnek ülkelerden birisi haline gelmiştir. Hangi alanı alırsanız alın Türkiye önemli adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz, daha da güçlü olacağız."

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırış etmeden büyük hedeflere yürümeye devam edeceğiz"

Bazı çevrelerin Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürüyüşünden rahatsız olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırış etmeden büyük hedeflere yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kurtulmuş, "Şunu biliyorlar; Türkiye böyle devam ederse Allah'ın izniyle kısa bir süre sonra kendi uçağının motorunu yapacak ve bu alanda da rekabet edebilecektir. Türkiye kendi hava savunma sanayisini de kuracaktır. Nasıl bu köprülü kavşakları yapıyorsak nasıl kısa süre içerisinde Türkiye'nin her tarafından büyük atılımları gerçekleştiriyorsak bütün stratejik endüstrilerde de adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için Allah'ın izniyle pandemi dolayısıyla yaşadığımız şu sıkıntılı günler en kısa zamanda geride kalacak." ifadelerini kullandı.

"Büyük, güçlü Türkiye ideali"nin tek tek her şehrin güçlü olmasından, potansiyellerini en iyi şekilde kullanmasından geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, Sakarya'da da bu anlamda son 19-20 yılda büyük gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Daha fazla üretmekten başka bir yolun olmadığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin artık başkasına, el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır. Türkiye uluslararası egemen güçlerin hiçbirine boyun eğmeden kendi yağıyla kavrulacak, güçlü ve büyük Türkiye olma istikametinde yürüyecek ve Allah'ın izniyle bölgesinin istikrar adası olan bir ülke olarak dünyaya da örnek olacaktır." dedi.

Daha sonra köprülü kavşağın açılışı, yapılan duanın ardından Kurtulmuş, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Unucuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi.