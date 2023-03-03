İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesine karşı çıktığını belirterek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. Akşener'in açıklamasının ardından Ankara'da hareketli günler başladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100 ekranlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çıkışını değerlendirdi.

Göstergelere ve yapılanlara baktığını belirten Muharrem İnce, “Aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum; Altılı Masa ‘Türklük tartışılacak, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak’ derse bunların Türkiye’yi değil Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var. Bunların seçim kazanmak, Türkiye’yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağı belirten Muharrem İnce, “Akılla, adaletle, ahlakla, Atatürk’ün ışığında, bilimle yöneteceğiz bu memleketi. Projelerimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ece Üner’in “Siz Meral Akşener’i veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?” sorusuna da yanıt veren Muharrem İnce, “Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım” şeklinde yanıt verdi.