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İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Güle güle

Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi.

İç Politika 29.03.2023, 18:10 29.03.2023, 18:23
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Güle güle

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi.

Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti. Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.

31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada İnce, "Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı. Sayın Klıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle" dedi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Görüşme sonrası iki başkan da açıklamalarda bulundu. İşte başkanların açıklamaları:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pekçok konusunu görüştük. Hangi çözümleri ürettiğimizi karşılıklı ifade ettik. Bu konuda kanun teklifi hazırlıyoruz, deprem bölgesi ile ilgili olarak. O konuda da sayın genel başkana ayrıntılı bilgi verdim. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Ben Türkiye'nin sorunlarına ne kadar duyarlıysam elbette ki sayın İnce de duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE: Biz Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz, PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. İlkelerimiz, duruşumuz bunlar. Asla taviz vermeyiz. Yine inandığımız bir şey var; bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur, kibirdir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda her gün görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın genel başkana geldikleri için çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.

#muharrem ince #kemal kılıçdaroğlu
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