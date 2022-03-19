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İnce'den 6 muhalefet partisine eleştiri: "Atatürk yazmıyorsa o metne imza atmazdım"

Çalışmalarını İstanbul'da yürüten Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 6 siyasi partinin imzaladığı mutabakata ilişkin soruya karşılık mutabakatın, partilerin tabanlarının değil genel başkanlarının görüşü olduğunu belirterek, "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." dedi.

İç Politika 19.03.2022, 18:58
İnce'den 6 muhalefet partisine eleştiri: "Atatürk yazmıyorsa o metne imza atmazdım"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hazırladığı mutabakat metnini eleştirerek, "Bu metin, bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olamaz." dedi.

İnce, parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldi.

Türkiye'de muhalefetin çözüm üretmediğini savunan İnce, "Oturuyorlar bir metin yazacaklar, mutabakat metni. 'Atatürk demeyelim şimdi birisi kızar. Laikliğe gerek yok zaten. İstanbul Sözleşmesi demeyelim. Nükleer enerji demeyelim. Bunları es geçelim. Başka ne es geçelim? Bir düşünelim bakalım. Mülteciler dersek Davutoğlu kızar. 13 sene ekonomiyi yönetti dersek Babacan kızar. Atatürk dersek Temel Bey kızar. Kimseyi kızdırmayalım, ortaya karışık bir metin yapalım.' Bu metin, bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olamaz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir köşesinden gönüllülerle çalışacaklarını ve çözüm önerileri getireceklerini belirten İnce, işlerinin kolay olmadığını ifade etti.

İnce, dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin önünde de 4 büyük kriz olduğunu ifade ederek, bunları; su, enerji, gıda ve ilaç krizi şeklinde sıraladı.

Bu krizlere çözüm önereceklerini anlatan İnce, Türkiye'nin kendini beslemek istiyorsa çalışmalara önce sudan başlanması gerektiğini vurguladı. Damlama sulamanın önemine işaret eden İnce, "İktidar olduğumuzda ucuz ekmek, ucuz peynir, ucuz et yemek istiyorsak üretmeliyiz." dedi.

"Gıdayı, üretimi anlatacağız''

Doğal gaz, taş kömürü, petrol gibi kaynaklardaki dışa bağımlılığa dikkati çeken İnce, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu anlatacağız. Gıdayı, üretimi anlatacağız. Biz marketlerle uğraşmayacağız." diye konuştu.

İnce, daha sonra partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Toplantının ardından Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Üsküdar'da gençlerle buluştu

İnce, daha sonra Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

6 siyasi partinin imzaladığı mutabakata ilişkin soruya karşılık İnce, mutabakatın, partilerin tabanlarının değil genel başkanlarının görüşü olduğunu belirterek, "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." diye konuştu.

''İktidar olmaları halinde Türk kadınının hak ettiği yere gelip gelemeyeceğine'' ilişkin soru üzerine de İnce, parti tüzüklerinde "fermuar yöntemi" bulunduğunu kaydederek, bir kadın bir erkek şeklinde sıralama yapıldığını, bunun başka hiçbir partide olmadığını söyledi.

İnce, ittifak olayının Türkiye'de siyasetin özgünlüğünü yok ettiğini, partilerin birbirine benzediğini bu nedenle parti olarak ittifakların dışında kaldıklarını dile getirdi.

"Savunma sanayisi konusunda başarılıyız"

İktidar olduklarında öncelikli sektörleri belirleyeceklerini vurgulayan İnce, "Öncelikli sektörlerimiz ne? Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil... Savunma sanayisi örneğin başarılıyız bu konuda. Kim ne derse desin. Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim. Ben böyle bakarım olaya." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı dönemde yurt dışına gittiğini anlatan İnce, "Sosyalist milletvekilleriyle kulis yaptık. 'Türkiye işgalci değildir. Barış Pınarı Harekatı doğrudur. Bizim güvenlik kaygılarımız var. Güneyimizi sağlama almalıyız.' Sonradan hükümete bilgi verdim. Dedim ki 'Ben gittim kulis yaptım Türkiye'nin lehine.' Şaşırdı onlar. O zamanki partinin genel başkanına da bilgi verdim. Türkiye'yi dedim işgalci olarak tanımlıyor buradaki sosyalist milletvekilleri." şeklinde konuştu

Kaynak: AA
#muharrem ince #Memleket Partisi
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