İnce, Akşener'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü
İç Politika 06.09.2023, 20:58
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
Görüşme, İYİ Parti Genel Merkez'inde gerçekleşti.
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