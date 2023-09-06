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İnce, Akşener'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü

İç Politika 06.09.2023, 20:58
İnce, Akşener'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme, İYİ Parti Genel Merkez'inde gerçekleşti.

#Meral Akşener #muharrem ince
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