İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtı

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim talebini yineledi.

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin kaybedilmesinin akabinde "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" mesajını paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bir kez daha "değişim" vurgusu yaptı.

CHP MYK'nın değişimine göndermede bulunan İmamoğlu, "Değişimin kurul değişimi ile olmayacağını" savundu. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de değişim talebini ifade ettiğini belirterek, "İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan çekinmem" derken, "ihtiyaç duyulduğunda detayları kamuoyu ile paylaşabileceğini" söyledi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bir özeleştiri, bir muhasebe gerekiyor. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. 9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir, çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. En üst seviyede bu sürecin irdelenmesi şart.

Genel merkezinden, en ücradaki örgütüne kadar muhasebe şart. Siyasete girdiğimden beri toplumun beklentisini önde tutan bir süreç yaşadım. Bunu yaşamaya devam edeceğim. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma göre. Siyasi partilerin asla bir amaç olmadığı, bir hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirmiştim. Ben bu felsefeyi temsil etme konusunda kararlıyım.

Değişim meselesi önemli. Çok önemli bir kavram. Geçen hafta yaptığım açıklamada çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim ben. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, toplum istiyor. Kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamamız şart.

Ben o gün ne ifade ettiysem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de zaten onun için var. En ciddi anlamda değişimi tarifler, o yüzden demokrasi çok güzeldir. Hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman söyledim. Mesele bir makam ya da kurul meselesi değil.

(Kılıçdaroğlu ile görüşmesi) Bu duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı kendisiyle paylaştım. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem. Demokrasinin bir neferi olarak her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vereceğim. Konuştuğumuz şeyler bunlar, süreci takip ediyorum.

(Baba-oğlu kavgası başlıkları) Çok detay var, bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Siyasi yasak ne olacak, İBB ne olacak, yerel seçimler ne olacak vs... Evet bunlar cevapları verilmesi gereken sorular ama kervan yolda dizilir, bu süreçler kolay şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek, bütün detayları insanlarımız biliyor. Detaylara ihtiyaç duyulduğunda kamuoyu ile paylaşılır."