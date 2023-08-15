İmamoğlu kaçak güreşe devam kararı aldı

CHP Genel Başkanlığını hayal ederken İBB başkan adaylığını bile alamaması söz konusu olan Ekrem İmamoğlu, yaptığı son açıklamayla da bir kez daha tepki çekecek gibi görünüyor.

İmamoğlu, ünlü gazetecileri davet ederek yaptığı açıklamada, "hiçbir şey demedi" şeklinde yorumlanacak bir konuşma yaptı. Çünkü, konuşması boyunca "İBB başkanlığına aday olacağı" imasını veren İmamoğlu, en son bir gazetecinin sorusu üzerine, "Adayım demedim" dedi.

KILIÇDAROĞLU REST ÇEKMİŞTİ

Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir çekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rest geldi. Yerel seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan adaylık kararını vermesini istedi.

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Mayıs seçimlerinde muhalefetin uğradığı seçim hezimetinin yankıları sürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaybedilen seçimin ardından "değişim" çağrıları yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açmış ve Genel Başkanlığa göz dikmişti.

Gelinen noktada parti tabanında yeterli desteği göremeyen İmamoğlu'nun, genel başkanlık isteğinden vazgeçtiği iddia edilmişti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım" dediğini açıkladı.

Yarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu partinin sonu gelmez, bir yere varmayan değişim tartışmalarından dolayı yorulduğunu, meşgul edildiğini, enerjisinin boşa harcandığını Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla iletti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Kararını ver. Belediye başkan adayı mısın, değil misin? Bu tartışmalar bu partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam" dedi.