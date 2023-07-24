İmamoğlu ile hareket edenlere ilk darbe geldi
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile hareket edenlere yönelik ilk darbeyi vurdu. Onlardan biri olduğu belirtilen MYK üyesi Gökhan Günaydın'a toplantılara katılım yasağı getirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sızdırılan zoom toplantısından sonra İmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.
Kılıçdaroğlu’nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel’in de bu gelişmeden Günaydın’ı haberdar ettiği aktarıldı.
Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu’nun, “Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?" sorusu, Günaydın’ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu’nda bardağı taşıran damla oldu.
Günaydın itiraz edecek
Bir diğer yandan İsmail Saymaz’ın yazdığı detaylar arasında Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılacağı, hakkındaki karara itiraz edeceği biliniyor.
Akıllardaki bir soru da Gökhan Günaydın gibi Özgür Özel’in de toplantıda bulunması.
Peki Günaydın gibi, Özel’e de bir yaptırım gelecek mi?
CHP’li yetkililer bu soruya, “Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın’ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz” cevabını verdi.
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