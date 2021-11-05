İletişim Başkanı Altun'dan videolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." diyerek AK Parti'nin 19 yılda gerçekleştirdiği icraatları paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, "Bir çağrımız var" başlığıyla AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatların yer aldığı bir video paylaştı.
Bir çağrımız var.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2021
Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım.
Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları
Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım.pic.twitter.com/Ba1hY0YJ2Z
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.
AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin yer aldığı ve "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle biten videoda Altun, şunları kaydetti:
"Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım."
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