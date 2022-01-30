"İktidara giden yolu yabancı devletlerin kapısında arıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. 2023 ve 2053 için hazırlıklarımıza teknofest gençliği olarak devam ediyoruz.

"KAFALARI BAŞKA YERDE OLANLARDAN TÜRKİYE'YE HAYIR GELMEZ"

Dün Giresun'daydık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık. Trabzon'da yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Kışa ve soğuğa rağmen meydanı dolduran tüm Trabzonlu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Küresel sıkıntıya rağmen Türkiye'yi en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Muhalefet ise yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyor. Ankara'da kimin nereye oturacağının kavgasını veriyor. Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez.

"BİZ PROJE ÜRETİRKEN, ONLAR İFTİRA PEŞİNDE KOŞUYOR"

Biz proje üretirken muhalefet sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip çamur atmaktan başka yöntem bilmiyorlar.

MUHALEFETE 'BÜYÜKELÇİ' TEPKİSİ

Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi ise Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim.

İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşların da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum.

"TRABZONSPOR ZAMAN TÜNELİ'Nİ KURUYORUZ"

Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Avni Aker Stadı yerindeki millet bahçesinden Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterilecek."