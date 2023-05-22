İkinci turun ilk anket sonuçları geldi

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı. 20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.

ERDOĞAN 5 PUAN ÖNDE

Seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, ikinci tura ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı.

20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor.

YURT DIŞI OYLARI HARİÇ

Areda Survey'den yapılan açıklamada, söz konusu sonuçlara yurt dışı oylarının etkisinin dahil edilmediği ifade edildi.

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan, yurt dışı oylarında da Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 320 bin oy fazla almıştı.

İLK TURU EN YAKIN BİLEN ŞİRKET

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, PİAR, Artıbir, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, ARL, ORC ve EuroPoll ilk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını açıkladılar. Optimar, GENAR, ADA ve Argetus Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu.

Areda, GENAR, Optimar, ADA ve Argetus Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini bildi. Erdoğan için Optimar yüzde 50,1, Ada ve Argetus yüzde 50,6, Sonar yüzde 48,8, Varyans yüzde 48,6, Areda Survey yüzde 51,3 oranını verdi. Kılıçdaroğlu için ise Optimar yüzde 44,7, GENAR yüzde 44, 6, Ada yüzde 44,8, Sonar yüzde 44,1, Areda Survey yüzde 44,2 oranını açıkladı.