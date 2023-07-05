İki parti grup için anlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı. İki parti kararı yarın açıklayacak.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu grup kurma konusunda anlaştı. İki isim yarın 12.30'da açıklama yapacak.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu, yarın saat 13:00’de, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.