İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ için suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye’de iç savaş çıkacağı iddiasına ilişkin "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye’de iç savaş çıkacağı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öte yandan Çataklı, Türkiye'deki Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Çataklı, "Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983 oldu. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi" açıklamasını yaptı.

İÇ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Çataklı'nın Türkiye’de “iç savaş çıkacağı" iddiasına ilişkin olarak da "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil" dedi.

Çataklı, HDP'nin 5. Olağan kongresi sırasında atılan sloganlar nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma hakkında da, "Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor" dedi.