İBB'ye bir tepki daha: "Kesilen asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış"

Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, kesilen çınar ağacı köklerinin üzerine beton döküldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."