İBB eski fotoğraflarla algı operasyonuna girişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İBB'nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'ni üçüncü şahıslara vererek organizasyonlar düzenlediğini öne süren Ongun'a TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla'dan yalanlama geldi.

Atilla, "CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır. Murat Ongun'dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA'dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak" dedi.