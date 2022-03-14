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HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

Diyarbakır'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "An itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içerisinde değil. Mevcut sistem partileri ittifaka zorluyor. Ama buna rağmen HÜDA PAR 2018 seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisinde yer almadı. Şartları değerlendireceğiz." dedi.

İç Politika 14.03.2022, 18:06
HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

 HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şu anda herhangi bir ittifak içerisinde yer almadıklarını, seçim dönemine girildiğinde ilkelerine uygun bir hareketle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Diyarbakır'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapıcıoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık politikaları alanında acilen çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve bunların çözümünün de zor olmadığını belirten Yapıcıoğlu, "Sadece hekimlere yüklenmek ve sorumluluğu onlara atmak suretiyle bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Hekimler her şeyden önce meslek onurunun korunmasını ve emeklerinin karşılığını istiyor. Hekimlik hem çok değerli hem de çok zor bir meslektir. Hastalar da bizimdir hekimler de bizimdir. Sağlık politikaları gözden geçirilmeli, hekimlere düşen iş yükü azaltılmalıdır" diye konuştu.

"Yüzde 7 seçim barajı da yeterince yüksek bir baraj ve adaletsiz"

Cumhur İttifakı tarafından Meclise bir kanun teklifi sunulduğuna ve seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Malumunuz yüzde 10'luk seçim barajı 12 Eylül askeri cuntasının siyasi hayatımıza soktuğu ve kanunlara girdiği günden beri her siyasi partinin şikayet ettiği bir konu. Yüzde 10'luk baraj çok yüksek bir baraj ama yüzde 7 de yeterince yüksek bir baraj ve adaletsiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiş olmasıyla artık parçalı hükümetler dönemi yani koalisyonlar dönemi bitmiştir. Şimdi artık seçim öncesi ittifaklar dönemi başlamıştır. Seçim öncesi ittifaklarda da ittifak içerisinde bulunan her hangi birisinin yüzde kaç oy aldığının bir önemi kalmamıştır. İttifakın barajı aşmış olması, ittifak içerisinde yer alan partinin de barajı aşmış olması anlamına gelmektedir. Yönetimde istikrar artık garanti altında olduğu için seçim barajının yüzde 1 ya da 7 olması fark etmez, seçim barajının siyasi, hukuki, ahlaki herhangi bir gerekçesi kalmamıştır. Dolayısıyla bize göre seçim barajı sıfırlanmalıdır."

"An itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içerisinde değil"

Bütün partiler arasında diyalog yollarının açık olması gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Farklı meselelerde fikirler yarışarak, memleket için en doğru noktaya birbirimizi çekmeye gayret sarf etmeliyiz. An itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içerisinde değil. Mevcut sistem partileri ittifaka zorluyor. Ama buna rağmen HÜDA PAR 2018 seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisinde yer almadı. Şartları değerlendireceğiz. Seçim dönemine girildiğinde şartlar el verirse, uygun bir ortam olursa, ilkellerimize uygun bir ittifak olursa birlikte hareket edebiliriz herhangi bir partiyle. Olmazsa, mevcut sistem zorluyor diye kendimizi mutlaka bir ittifakın içerisinde yer almak zorunda hissetmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak belirli aralıklarla hükümete çağrıda bulunduklarını anımsatan Yapıcıoğlu, tarımla alakalı politikaların gözden geçirilmesi ve gıda sektöründe kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelmek için tüm gayretin sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sadece Rusya saldırgan değildir, emperyalizmin her türlüsü kötüdür"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Orada bir savaş ve dram yaşanıyor. Fakat bu ilk defa yaşanmıyor. Rusya, saldırgandır, haksızdır ve Ukrayna'ya saldırmıştır. Ukrayna'da siviller hedef alınmaktadır, sivil ölümler gerçekleşmektedir. Bütün bunlar doğrudur ama şunu da unutmamak gerekir ki sadece Rusya saldırgan değildir, emperyalizmin her türlüsü kötüdür. Ona karşı duyar kasıp, insanlık dersi vermeye çalışanlar Rusya'dan da saldırgandır. Son 50 yılda Macaristan'ın işgalinden bu yana Rusya, her 8-10 yılda bir savaş çıkarmış ve bir yerlere saldırmıştır. Unutmayalım ki aynı dönemde Amerika emperyalizmi çok daha fazla sayıda savaş çıkartmış ve çok daha fazla sayıda insan öldürmüştür. Bize göre Amerika bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı. Çünkü özellikle NATO'daki Avrupa ülkelerine kendisine muhtaç olduklarını göstermek istiyordu."

Kaynak: AA
#HÜDA PAR #ittifak #diyarbakır
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