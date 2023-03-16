HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu'ndan eleştirilere cevap
HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu, kendilerini HDP ile bir tutanlara yönelik cevabında, "Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz." dedi.
İç Politika 16.03.2023, 09:30 16.03.2023, 17:04
HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, kendilerine yönelik "terör" yaftasına tokat gibi sözlerle cevap verdi.
CNN Türk canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partileri hakkındaki "terör" yaftasına cevap verdi.
"Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz." diyerek HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, "Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz.
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